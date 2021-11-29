Türkiye Gazetesi

Etkisini hızlıca gösteren yeni varyant küresel piyasaları alt üst etti. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Omicron, altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.

YATAY SEYRE YÖNELDİ

Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.

Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Gram Altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:57 itibarıyla gram altın 715.2 liradan alıcı buluyor.

Önceki kapanışını 4.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.502,00 TL alış ve 4.667,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 2.269,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.251,00 TL alış ve 2.341,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTINDA DÜŞÜŞ

Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Kasım itibariyle 1.125,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.170,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son rakamlar;

ATA ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.705,00 SATIŞ: 4,759,00

TAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.520,67 SATIŞ: 4.608,91

YARIM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 2.257,00 SATIŞ: 2.314,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI - ALIŞ:638,34 SATIŞ: 663,03

REŞAT ALTINI - ALIŞ:4.578,47/ SATIŞ: 4.727,95

18 AYAR ALTIN - ALIŞ: 524,25 / SATIŞ: 524,36

Adana'da 'huzur ve güven' uygulaması: 21 kişi gözaltına alındı Adana'da 2 bine yakın polisin katılımıyla düzenlenen "huzur ve güven" operasyonunda 21 kişi gözaltına alınırken, 7 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile 7 şarjör ve 53 fişek, 5 ruhsatız av tüfeği, 25 dolu kartuş, 2 gram esrar, 2 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Merve Dinçel altın madalya kazandı Milli tekvandocu Merve Dinçel, Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'ndaaltın madalya kazandı

Kuyumculardan 'altın' değerinde yatırım önerisi Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki kuyumcu esnafı, piyasaların yakın zamanda sabitleneceği öngörüsünde bulunarak vatandaşlara altına yatırım yapmaları önerisinde bulundu.