Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişen gastronomi turizminin yaygınlaştırılması için Gastronomi Treni Projesi’ni yeniden hayata geçiriyor. TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz, projenin detaylarını anlattı. 2019 yılında ilk Gastronomi Treni’nin Adana’da sefer yaptığını hatırlatan Kaçmaz “Adana merkezden başlayarak Torosların eteğinden, Varda Köprüsü’nden de geçerek, bir lezzet sunumu gerçekleştirildi. Proje lansmanı 2019 yılında yapıldı ancak daha sonra çok hızlı ilerleyemedi. Covid-19 engel oldu. Tekrar gündemimizde. Trenin güzergahı boyunca, bölgede sahip olunan yerel lezzetleri yolcularla buluşturacağız. Ayrıca uzun süreli duraklamalar yaparak yerel ürünlerin alınmasıyla bölge ekonomisine katkı verilecek. Gelecekte ‘charter’ hâline dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

TÜM BÖLGELERE YAYILACAK

Gastronomi rehberlerine de ihtiyaç olacağını söyleyen Kaçmaz “Gastronomi turlarının gelir getirmesi için konaklama günlerinin de artırılması gerekiyor. Şu an ‘Deneyim Turizmi’ çalışmaları da yapıyoruz. Mesela Çanakkale’den başlayan ve ‘Zeytin Rotası’ dediğimiz, içine Balıkesir, Ayvalık, Gömeç ve Akhisar’ı alan bölgede, tarladan üreticiye zeytin hasadının hangi yolları izlediğini deneyimlediğimiz, birkaç günlük paket tur oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman içinde bu çalışmaları tüm bölgelere yayacağız” diye konuştu.

Karadeniz'den gastronomi açılımı Türk turizminin 12 aya yayılmasının yanı sıra, sadece deniz-güneş ikileminden çıkarılarak gastronomi, kültür, tarih değerlerini de içine alan bir bütün oluşturma yolunda atılan adımlar çeşitlendi.