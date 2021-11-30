Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada çip krizi yaşanmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte evlere geçildiği dönemde yoğun olarak teknolojik cihazlara yönenilmesi ve yarı iletken üretiminin düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe çip krizi yaşanmaya başlamıştı.

ÇİP KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ

Son dönemde otomobil fabrikaları çip tedariğini gerçekleştiremediği için üretim bantlarını geçici olarak durdurmaya başlamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknoloji devi Samsung, son yaptığı anlaşma ile dünyanın en büyük otomotiv markalarından olan Volkswagen ile anlaştı. Samsung, otomotiv sektörü için geliştirdiği çipleri Volkswagen'e satacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÇİPLER ÜRETİYOR

Otomotiv sektöründe gelişen eğlence sistemleri ve artan elektrikli parçaların yönetimi için yüksek teknolojili çipleri üreten Samsung, talebe yönelik olarak aktif şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

Samsung'un yeni ürettiği işlemciler tek seferde 4 gösterimi ve 12 kamerayı kontrol edebiliyor.

Trafikte dehşet saçıp 1 kişiyi öldürmüştü: Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk, Gürcistan’a kaçarken yakalanmasının ardından tutuklandı.

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Honda küresel çip krizini aştı Japon otomotiv devi Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin Aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.