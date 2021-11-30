Türkiye Gazetesi

Dün, günü 73,22 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.46 itibarıyla yüzde 4,99 geriledi. Böylelikle 69,56 dolardan kapandı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 68,53 dolardan satıldığı 24 Ağustos'tan sonraki en düşük seviyeyi gördü.

VARYANT ÇIKTI, DÜŞÜŞ BAŞLADI

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,36 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlardaki sert düşüşte, Omicron varyantı sonrası bazı ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ve olası kapanmalara yönelik endişeler etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta cuma günü ise Omicron varyantına ilişkin ilk haber akışının ardından günlük yüzde 11,55 düşüş kaydederek 72,14 dolara kadar gerilemişti.

MOTORİNE İNDİRİM

Öte yandan, Türkiye'de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten satılacak.

Benzin fiyatına indirim geliyor Benzine, perşembe gününden itibaren olmak üzere 30 kuruşluk bir indirimin yapılacağı öngörülüyor.

KKTC’de benzinin fiyatı 9 lira sınırında Dünyadaki akaryakıt krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) etkilendi. KKTC’de benzinin litre fiyatı 8,80 liraya ulaştı.