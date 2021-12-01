Türkiye Gazetesi

Ömer Temur | İSTANBUL

Haziran ayında duyurusu yapılan projeye Türkiye genelinde toplamda 1.176 başvuru yapıldı. TOG yetkililerinin ön değerlendirmesi sonucunda yarı finale kalan 128 genç için eylül ayında iki günlük bir çevrim içi kamp düzenlendi. Sonraki süreçte her biri alanında uzman jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen detaylı değerlendirmeler sonucunda her kategoride dört finalist olmak üzere toplamda 16 genç projeye katılmaya hak kazandı.

4 ALANDA 4 GENÇ

Bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor kategorilerinin her birinde projeleri desteklenecek dört genç belirlendi. Alanında ünlü isimler ise gençlere rehberlik edecek ve gençlerin kariyer yolculuklarına katkıda bulunacak. Bilim kategorisinde İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, kültür-sanat kategorisinde Sanatçı Yetkin Dikinciler, sosyal sorumluluk kategorisinde TOG Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ve spor kategorisinde Eski Millî Voleybolcu Neslihan Demir gençlere mentorluk desteği sunacak. Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek istediklerini belirterek “Kurucumuz Firuz Kanatlı’nın çok genç yaşta kendi elleriyle çizdiği bir fabrika hayalinden doğan Eti; bugün 7 bini aşkın çalışan, 9 üretim tesisi, 50 marka ve 300’den fazla ürünle dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunuyor. Hayal etmenin ne demek olduğunu ve hayallere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini bilen bir kurumsal kültürün mirasçılarıyız. Bugün sadece bizim ülkemizde değil, pek çok ülkede gençlerin hayallerini gerçekleştirme konusunda yeterli umuda sahip olmadıklarını görmekteyiz. Sen Gençsin, Güç Sensin Projesi ile gençlerin hayal kurmalarını sağlamayı ve hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Girişim mayamızda var Girişimci İş adamları Vakfı (GİV) tarafından, TÜGVA ve KOSGEB iş birliği ile yapılan Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası’nın destekleri ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.