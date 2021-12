Türkiye Gazetesi

Enerjisa Enerji, müşterilerine en iyi şekilde hizmet edebilmek ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere, bankacılık ve ödeme sistemleri konusunda Akbank ile ortak bir projeye imza attı. Anlaşma kapsamında enerji şirketinin müşterileri, Enerjisa İşlem Merkezleri'nden yaptıkları fatura ödemelerini söz konusu bankanın güvencesi altındaki TCMB lisanslı, anlaşmalı ödeme kuruluşları sayesinde yapabilecek.

Türkiye'nin 3 dağıtım bölgesindeki, 14 ilde 21 milyonu aşkın kullanıcıya kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen enerji şirketi, müşterilerinin ödemeler konusunda da en iyi ve güvenilir servisi alabilmesi için söz konusu bankadan destek alıyor. 14 ildeki 76 Enerjisa İşlem Merkezleri'nin ödeme altyapısını söz konusu bankanın üstlenmesi sayesinde müşteriler, Enerjisa fatura ödemelerini nakit veya kredi kartı ile kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Hizmetin odağında müşteri memnuniyeti var

Konuyu ile ilgili bilgi veren Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, ''Biz her zaman yaptığımız işin merkezine müşterimizi koyarak bugüne geldik. Şimdiye dek gerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan yatırımlarımızla gerekse de sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti götürmeyi amaçladık. Bu anlaşma ile şirket olarak hizmet verdiğimiz bölgelerde müşterilerimize sunduğumuz uçtan uca çözümleri arttırmaya devam ediyoruz. Sabancı Holding çatısı altında yer alan, Enerjisa ve Akbank gibi iki güçlü ve güvenilir markanın iş birliği bizler açısından çok değerli. Bu proje dahilinde her ay 700 bin müşterimiz, İşlem Merkezlerimiz üzerinden gerçekleştirdikleri ödemeleri bankanın güvencesi ile yapabilecek. Her yıl yaklaşık 10 milyon Enerjisa fatura ödemesinin bu kanaldan gerçekleşmesini bekliyoruz. İnsanımıza kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamak için yenilikçi ve güvenli uygulamalarımızı müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz'' dedi.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, banka olarak enerji şirketinin kullanıcılarına yıllardır kendi kanallarından farklı ürünlerle kesintisiz hizmet verdiklerini söylerken, bunlara ek olarak bankanın güçlü teknolojik altyapısıyla enerji şirketinin İşlem Merkezleri'nde de Enerjisa kullanıcılarına hizmet vermeye başladığını belirtti.

Mehmet Tugal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji şirketi ile yaptığımız iş birliğiyle Açık Bankacılık uygulamalarımızı şirket abonelerinin kullanımına sunuyoruz. İş birliğimiz neticesinde Enerjisa İşlem Merkezleri'nden fatura ödemek isteyen kullanıcılar hızlı ve güvenli bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Banka olarak şubelerimiz ve dijital kanallarımızdan sunduğumuz bütünsel müşteri deneyimini enerji şirketinin İşlem Merkezleri'nde fatura ödemeleri için Enerjisa kullanıcılarına da sunuyoruz. Banka olarak bu tür iş birlikleri ile tüm kullanıcılarımızın, bankamızın hizmet ve servislerine her yerden ulaşmasını ve bankamızın servis kalitesini deneyimlemesini amaçlıyoruz.''