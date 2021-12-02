Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu. Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, 50’nin altında istihdamı olan KOBİ’lere her yeni istihdam için KGF kefaletiyle 100 bin lira kredi verileceğini söyledi.

Kredilerin 5 kamu bankası tarafından yürütüldüğünün bilgisini veren Özegen, şunları kaydetti: Kredi 6 ayı ödemesiz, toplam 24 ay vadeli olacak. İşletmeler 12 ay sonunda bankaya kaç yeni istihdam sağlayacağını bildirecek. Banka dosyayı bize gönderecek, biz de İŞKUR’a. 12 ayın sonunda da hem işçi hem işveren payları SSK primleri ve vergiler iade edilecek.

İSTİHDAMDA HEDEF 125 BİN

Özegen, ilk etapta 50 bin kişilik ilave istihdam öngörüldüğünü, proje tamamlandığından da istihdamın 125 bine ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi. İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi’nin de 3, 4, 5 ve 6’ncı teşvik bölgelerinde yatırım yapmak isteyen, ihracatı destekleyecek, kapasitesini artırmak için yeni yatırım ihtiyacı hisseden işletmelere yönelik olduğunu söyleyen Özegen, bu yatırımlar için 7 puana kadar faiz indiriminin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Özegen ayrıca KOBİ’lerin 38 milyon liraya kadar yatırım kredilerinde yüzde 90’a kadar, büyük ölçekli işletmelerin de 294 milyon liraya kadar yatırım kredilerinde yüzde 85’e kadar kefalet verdiklerini bildirdi.

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