Türkiye Gazetesi

Bir haftalık süreçte sekiz otomobilin fiyatı, 265 bin liralık sınırı aştı. Pandemide otomobil üreten fabrikaların bir dönem kapalı kalması, çip krizi ve tedarik zincirinde aksamalar, araç fiyatlarında artışa neden olmuştu. Döviz kurunun da son dönemde yükseliş göstermesi, fiyatları iyice tırmandırdı. Ağustos 2021’de yapılan matrah düzenlemesiyle fiyatı düşen araçlar, döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Yaklaşık 1 ay önce 19 otomobil yüzde 50 vergi diliminin içinde bulunurken, bugün bu sayı 11’e indi.

ARTIK ORTA SINIFA DA UYGULANACAK

Otomobilde ÖTV düzenlemesi ile yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine inmişti. Lüks araçlardan alınan yüzde 80 vergi, şimdi kur farkından dolayı fiyatı artan bazı orta sınıf araçlarda da uygulanacak. Bu araçlar arasında Ford Fiesta, Kia Stonic, Nissan Micra, Fiat 500, Hyundai Bayon, Dacia Sandero Stepway, Mitsubishi Space Star ve Suzuki Swift bulunuyor.

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