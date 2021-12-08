Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.

TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2 bin puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

OMİCRON ENDİŞESİ AZALDI RİSK İŞTAHI ARTTI

Uzmanlar,koronavirü salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İhlas Haber Ajansı BİST'te işlem görmeye başladı Türkiye'nin halka açılan ilk haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı'nın hisseleri, geçtiğimiz hafta gerçekleşen talep toplamanın ardından dün işlem görmeye başladı. Halka arzın 10,6 katı talep gören hisseler dünkü ilk seansı ve işlem gününü tavan fiyattan tamamladı.

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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.