Türkiye Gazetesi

Getir büyümeye devam ediyor. Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.

‘10 dakikada market ürünleri teslimatı’ modelini dünyada 6 yıl önce başlatan Getir’in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan şirket, geçtiğimiz ay Şikago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten şirket, bugün itibarıyla ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı.



"TÜM EZBERLERİ BOZAN MÜTHİŞ BİR KOLAYLIK OLACAK"

Geçtiğimiz ay Şikago ile başlayan ABD operasyonu ile şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Getir Kurucusu Nazım Salur, “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak” dedi.

Verilen bilgiye göre, şirketin bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Şirketin ABD’de Şikago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.



Markette fiyat dolardan hızlı Marketlerin yüzde 60 gibi fahiş oranlarda kâr ile ürün sattıklarını ileri süren toptancı esnafı “Büyük depoları olan ‘zincir’ler, raflara ürün koymak istemiyor. Stokçuluk yapıyor, haksız kazançlar elde ediyorlar” diyor.

Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor Zincir marketler poşet fiyatlarına yüzde 100 zam talep etti. PAGEV ise marketlerin talebine "Zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor. Zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz" diyerek tepki gösterdi.