Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında indirimli stopaj uygulamasıyla ilgili de esnafa müjde verdi. Buna göre indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatılmış oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

STOPAJ VERGİSİ NASIL HESPLANIR?

Gelir Vergisi Yasası'nda yer alan hüküm uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak kurum bünyesinde vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık anonim şirketlerde %10, diğerlerinde ise %20'dir.



Vatandaşlara yeni ekonomik modele yatırım çağrısı yapıp uyardı: Kalkınma hamlemizin önünü kesemeyecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada; bankada, yastık altında dövizi olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu ve üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu da bizi teğet geçecek, bunu herkes böyle bilsin! Katar ziyareti dönüşü gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçulara yönelik sert uyarılarda bulunurken, dolar manipülasyonuna karşı da kararlılık mesajı verdi. “Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz” diyen Erdoğan, "Kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. İnşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.