Türkiye Gazetesi

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi arasında yurt dışı satış sözleşmesi imzalayarak kazançlı bir girişime adım attı. ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı ve sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtildi.

2022 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

ASELSAN’IN KASASINA 150 MİLYON DOLAR GİRECEK

ASELSAN'ın 7 Aralık'taki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

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