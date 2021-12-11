Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKAR

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi iade edilecek. Bu konuda daha önce dava açmış olanlar, davalarından vazgeçmeleri durumunda uygulamadan yararlanacak. Tebliğ doğrultusunda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 2 milyon çiftçiye, 5 milyar lira civarında vergi iadesinin ödenmesi bekleniyor. Vergi iadelerini alabilmek için çiftçilerin vergi dairelerine başvurması gerekiyor.

Çiftçiye 5 milyar liralık vergi iadesi Tarım destek ödemelerinden kesilen verginin çiftçiye iadesi için başvurular başladı. Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, zirai desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin iadeleri için üreticilere vergi dairesine başvurma çağrısında bulundu.

Çiftçiye her alanda tam destek Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 42 lira destek sağlanacak. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek.