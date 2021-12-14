Türkiye Gazetesi

Bütün dünyanın şu sıralar bir numaralı gündemi iklim krizi. Birleşmiş Milletlerin son raporuna göre iklim krizinden dolayı yaşanan tabii afetler dünya genelinde son 50 yılda beş kat arttı. Ülkemiz de dünya genelinde olduğu kadar iklim krizinden kaynaklı yaşanan tabii afetlerden etkileniyor. 28 Temmuz 2021’de başlayan ve iki hafta süren orman yangınları sonucu 2.300 yapı etkilendi ve 126 konut kullanılamaz hâle geldi. Aynı şekilde Ağustos 2021’de yaşanan Batı Karadeniz sel felaketi sonrasında da yaklaşık 454 adet ağır hasarlı ve yıkık bina olduğu belirtildi. İklim krizi kaynaklı doğal afetlerin artarak devam edeceği ifade ediliyor. Bu durum sigorta sektörünü de değişime yönlendiriyor. DASK’ın son açıkladığı verilere göre; Afet Sigortaları Kanunu kapsamında geçen yıl ekim ayında 8,1 milyon olan yürürlükteki poliçe sayısı, bu yıl 8,5 milyona ulaşarak yüzde 4,7’lik artış gösterdi. Sigortalılık oranındaki artışın az olmasının en önemli nedenlerinden biri ise DASK’ın sadece depremden kaynaklı hasarları teminat altına alması olarak görülüyor.

YENİ DÜZENLEMEDE BİRÇOK AFET OLACAK

Doğal afet sigortasında yapılacak yeni düzenlemelerin, sadece deprem ve kaynaklı hasarları değil başta sel olmak üzere deprem dışında kalan diğer tabii afetleri de kapsayacak olmasının bu oranı artırması bekleniyor. Gelecek yıl zorunlu deprem sigortasına dâhil olan konut ve iş yeri sayısının bu yıla göre 2,5 milyonluk bir artışla 11 milyon olması hedefleniyor. Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı Erol Esentürk “Yüzde 58,8 olan sigortalılık oranı gösteriyor ki hâlâ tedbir alma ve hasarın giderilmesinde beklenen noktada değiliz. DASK poliçesinin kapsadığı risklerin genişletilmesinin mecburi olduğunu görüyoruz. İklim krizinin etkilerini ülkemizde de derinden hissettiğimiz günlerde DASK’ın teminat sunduğu risklere, başta sel olmak üzere deprem dışında kalan diğer doğal afetlerin de dâhil edilmesine yönelik yapılan çalışmalar, hem sigorta sektörü hem de ülkemiz adına önemli bir adım olma niteliği taşıyor. Bu durum hem sigorta bilincini artırmaya etken olacak hem de doğal afetlerin doğuracağı riskleri minimalize edecektir. Poliçenin genişletilmesi ile sigortalılık oranında da artış olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

DASK 900 milyon lira hasar ödedi Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, bugüne kadar yapılan toplam hasar ödemesi tutarının 900 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı Sel felaketiyle zor zamanlar ve acı kayıplar yaşanan Bozkurt'tan 12 bin kamyon çamurun çıkarıldığı öğrenildi.