Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandeminin etkisinin yaşandığı 2020’yi Türkiye’nin 16 milyon ziyaretçi ve 12 milyar dolar gelirle kapattığına işaret ederek “Bu yılki beklentimiz; ziyaretçi sayısında yüzde 83 artışla 29 milyon turist, gelirde yüzde 100 artışla 24 milyar dolar gelir. Kişi başı gelir 2018’de 647 dolardı 2021’de 830 dolar” açıklamasını yaptı. TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşan Bakan Ersoy, sektörün çok zor bir dönemden geçtiğini anlattı. Türkiye’nin çok zor bir şeyi başardığını ve yüzde 100 büyüme gerçekleştirerek 24 milyar dolar hedefi yakaladığını kaydeden Ersoy “Ekim sonu itibarıyla Akdeniz’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke Türkiye oldu ve tarihinde ilk kez İspanya’yı geçti” değerlendirmesini yaptı.

Turizmde rekor bekleniyor Turizm sektörü pandeminin izlerini siliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüs ile mücadele sürecinde durağan seyir izleyen turizm sektörünün gelecek yıl eski günlerine dönebileceğini söyledi.

Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünyanın düğün evi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin, dünyada düğün etkinlikleri açısından lider ülkeler konumunda olduğunu söyledi. Bakan Ersoy "Türkiye, belli bir bölgenin değil, dünyanın düğün evi" dedi.