Türkiye Gazetesi

Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaya satım yönünde müdahale etti. Böylelikle MB, dolara aralık ayından bu yana beşinci kez müdahalede bulunmuş oldu.

TCMB'DEN DOLAR AÇIKLAMASI

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.

BOZDURULAN DOLAR MİKTARI

Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Böylece Merkez Bankası dövize 5'inci kez müdahale etmiş oldu.

Merkez Bankası'nın sattığı dolar miktarı belli oldu Merkez Bankası, öğle saatlerinde dövizde yaşanan artışa müdahalede bulunarak döviz satışı gerçekleştirdi. Söz konusu müdahalede satılan dolar miktarının ne kadar olduğuna yönelik detaylar belli oldu.