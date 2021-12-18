Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten TOKİ, her yıl yaklaşık 30 bin konutun dönüşümünü sağlıyor. İdare, 2022’de de 30 bin konutluk dönüşüm projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2003’ten buna yana yerel yönetimlerle iş birliği içinde 64 il, 159 ilçede 279 kentsel dönüşüm projesi geliştiren TOKİ, 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü, 5 bin konutun plan ve proje çalışması sürüyor.

23 MİLYAR LİRALIK PROJE YATIRIMI

2,5 yılda gerçekleştirdiği sosyal nitelikli projelerin yüzde 19’u kentsel dönüşüm projelerinden oluşturan TOKİ, 18 yılda kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 23 milyar lira proje yatırımı yaptı. Ülke genelindeki 829 aktif şantiyesinde yatırım değeri 110 milyar lira olan 185 bin konut ve kentsel dönüşüm konutunun sosyal donatılarıyla inşasını sürdüren TOKİ, bu yıl yaklaşık 80 bin konutun ihalesini tamamladı.

TOKİ gelecek yıl da il ve ilçelerden gelen talepler ile ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine hız vermeyi planlıyor. Özellikle deprem tehdidi ile yüz yüze olan İstanbul’da kapsamlı projeler yürüten TOKİ, 22 ilçede devam eden 35 kentsel dönüşüm projesiyle riskli alanlar ve gecekondu bölgelerini çağdaş yerleşim alanlarına dönüştürüyor.

Bu kapsamda İstanbul’da 85 bin konutu projelendiren TOKİ, yaklaşık 12 bin yeni konutun da temelini attı.

TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. İzmir, Muğla, Gaziantep ve Adana’daki konut arsalarının, müstakil ev sahibi olmak isteyenler için fırsat olması bekleniyor.

12 bin 434 kişi TOKİ'ye olan borcunu kapattı TOKİ'nin yaptığı yılın ikinci indirim kampanyasından faydalanan ve borcunu kapatan 12 bin 434 kişi tapusunu almaya hak kazandı.