Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının perşembe günü yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardınan, piyasalarda akılalmaz hareketler yaşanıyor. Döviz kurlarında panikle hızlanan yükseliş dün de devam etti. Dolar 17 TL’yi, avro da 19 TL’yi geçti. Merkez Bankası, piyasaya satım yönünde müdahale etti. TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları görüldüğü” belirtildi. 16,30’a kadar çekilen dolar, yeniden yukarı yöneldi.

BEŞİNCİ MÜDAHALE

Dünkü müdahale, aralık başından bu yana beşinci müdahale oldu. 1 Aralık tarihindeki ilk müdahale yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalede yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalede yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık müdahale ile birlikte, düne kadar toplam satılan tutar yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, TL’de hızlanan değer kaybı ve bozulan enflasyon görünümü gölgesinde, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti. TCMB’nin karar metninde, faiz indirimleri için ima edilen sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yaptı. Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi, ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ancak TL’deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile de tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı. Bu sebeple TL’nin üzerindeki baskının hafiflemediği belirtiliyor. Bankacılar ise ilk çeyrekte faiz artışı yapılmayacağı için, zorunlu karşılık gibi makro-ihtiyati tedbirler ve zaman zaman piyasaya doğrudan döviz satış müdahaleleri ile zaman kazanılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünkü işlemlerde 2400 puanı aşan Borsa, öğleden sonra sert düşerek 2100'ün altını gördü. Bunun üzerine iki defa işlemler durduruldu.

PANİK ALIMLAR

Ekonomistler; yeni yönlendirmesinin belirsizlik içerdiğini ve bunun da ancak TCMB’den gelecek yeni bir açıklamayla ortadan kalkabileceğini ifade etti. Analistler “TL’de tek taraflı ve sadece değer kaybı yönünde bir süreç yaşanıyor. Tahvil faizleri yüzde 22’nin üzerinde... Enflasyon beklentileri de yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Sebepsiz bir gerilim var, panik alımlar gözlemliyoruz, dikkatli olunmalı” uyarısında bulunuyor. Bu arada dün 2400 puanın üzerini gören borsa, öğleden sonra panikle 2100 puanın altına geriledi. Borsada iki defa devre kesici devreye girdi.

5. müdahale sonrası Merkez Bankası'nın bozduğu dolar miktarı ortaya çıktı Döviz kurunda yaşanan sert artışın ardından Merkez Bankası, dolara müdahalede bulundu. Bununla birlikte aralık ayından bu yana beşinci kez döviz satım şeklinde yapılan 5. müdahalede satılan dolar miktarı da ortaya çıktı.