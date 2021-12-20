Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni ekonomi paketini açıkladı. Ardından dolar hızla çakıldı.Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 18'den 14,2748'e geriledi.

Erdoğan, açıklamasında kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı. Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanacak.

AVRO DA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybetti. Böylelikle 14,2748'e kadar geriledi. Gün içinde 20 liranın üzerine çıkan avro da 17 liranın altına düştü.



DOLARDAKİ DÜŞÜŞ KRİTOYU DA VURDU

Dolardaki düşüş ile birlikte kripto piyasası da çakıldı. Bitcoin bir anda yüzde on değer kaybetti. Bununla birlikte alt coinler hızlı bir şekilde düştü. Kripto para piyasısında coinler şuan dip fiyatlara kadar indi.

Erdoğan: Paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD ve TUSKON'a yatırıma davet etti. Erdoğan "Bu ülke faizle parasına para katanların ülkesi olamayacak" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarında vatandaşların kazancının altında kalması durumunda aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini duyurdu.