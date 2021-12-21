Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarından sonra dolarda sert düşüş yaşandı.

Güne 13,50 civarında başlayan dolar/TL 11,09'a kadar geriledi.

Euro/TL ise 12,54 civarında hareket ediyor.

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 18 liranın, euro ise 20 liranın üzerini görmüştü.

Gram altın ise 1080 lira seviyelerine yükselmişti, sabah saatlerinde gram altının da 720 liradan işlem gördüğü görüldü.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

İyi Partili eski MB başkanı Yılmaz, doların düşmesinden rahatsız oldu Dolar düştü, vatandaş rahat nefes aldı. Ancak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, bu düşüşü "Bu bir alım fırsatı olarak" yorumladı. Onun bu sözleri "Dolar alımına davet" olarak yorumlandı.

BDDK bir gecede bozdurulan dolar miktarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar sert düştü. Konu ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi, işte bir gecede bozdurulan doların miktarı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.