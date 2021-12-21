Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kıran Dolar TL karşılığında 18,43’e kadar yükselirken 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL mevduatıyla ilgili yeni ekonomik tedbirlerin alınacağı açıklamasından sonra Dolar sert bir düşüş yaşarak 11.60 seviyelerine geriledi. Dolara paralel olarak altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde kuyumculara akın etti.

FİYATLAR YÜZDE 40 GERİLEDİ

Dün açıklanan TL mevduatı sonrası fiyatların yüzde 40 gerilediğini belirten kuyumcu Mehmet Altıniş, “Dolar şu anda 14.28 seviyesinde sabah iş yerimizi açtığımızda 12 TL seviyelerine kadar gerilemişti, şu anda 14 seviyelerine geri yükseldik ancak bunun sebebi piyasaların istikrara gitmesinden kaynaklı oluyor. Dün Cumhurbaşkanımızın basın açıklamasından sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 40 geriledi. Doların gerilemesiyle birlikte altında dolardan etkilenerek sabah 700 TL civarına düştü ancak geri 820 TL civarına yükseldi çünkü piyasada daha yerini bulamadı” dedi.

AÇIKLAMADAN SONRA PİYASA RAHATLADI

Dolar ve altında büyük düşüş yaşanmasının sebebini açıklayan Altıniş, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra piyasa rahatladı. Piyasada olumlu hava mevcut buda dolar ve altını daha da aşağıya çekecek, açıklanan maddeler halk tarafından olumlu bulundu bu yüzden düşüş yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Döviz bürolarında hareketlilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.