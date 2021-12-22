Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni ekonomik model hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

''HER ALANI İLGİLENDİREN OLUMLU BİR GELİŞMEDİR''

''Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır'' diye yazan Erdoğan, ''Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir'' ifadelerini kullandı.

''NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ''

Erdoğan ayrıca ''Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir'' ifadelerine yer verdi.

''PROGRAM ETKİSİNİ GÖSTERMİŞTİR''

Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ''Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir'' dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler doping oldu: Zafer TL'nin! Türkiye'nin haftalardır ekonomi cephesinde sürdürdüğü savaş dün çok şiddetlendi. Dedikodu ve panikle sunî hareketler gerçekleşti. Dolar 18, avro 20 TL'yi geçerek tarihi zirvelerini gördü. Kabine'de, bundan sonrası için "TL'de bekleyenlerin, döviz karşısındaki kayıplarının karşılanması" kararının alınması üzerine döviz çöktü. Dolar 12.80, avro 15'li rakamlara kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.