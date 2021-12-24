Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli İSTANBUL

Piyasa uzmanı İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65’li seviyelerine inebileceğini ifade etti. Memiş “Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir ‘bekle-gör’ mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir" dedi.

"Piyasada psikolojik direncin 11 lira olduğunu tahmin ediyoruz" diyen Memiş, "Süreç böyle devam eder ve 10 lira bandına kırılırsa, dövizin 9,65 seviyesini test edeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların döviz mevduatlarındaki çözülmenin yanında, ihracat tarafından da piyasaya döviz girişi oluyor. İhracatçılarımız rekor kırıyor. Yılbaşından sonra da yabancı girişleri göreceğiz. Kısacası dolar bolluğu olacak. Bu da dövizin 9’lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacak” değerlendirmesini yaptı.

ÖNEMLİ OLAN STABİL KUR

TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya “Bizim için stabil kur önemli. Oynak piyasa en büyük sorun. Maliyetler ve satışın dolar bazında olduğu bir sektörde, dövizin hızlı iniş çıkışı, şirketleri hesap yapılamaz bir noktaya götürüyor” dedi.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak ise “İniş çıkışlar bizim için olumsuz. Öngörülebilir olması en iyisi. Pazartesi günü 18 liradan ham madde alanlar var. O ham maddeyle ürettiğini nasıl satacak” yorumu yaptı.

EVSİD Başkanı Talha Özger de “İhracatçının döviz arttığında sevinip düştüğünde üzülen yapısı olmaz. Önümüzü görelim yeter. Stabil piyasa hesap kitap yapabilmemiz için şart” dedi.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise dövizden değil satıştan kazandıklarını belirterek “Stabil piyasa en doğrusu” yorumunu yaptı.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.

Ceza kesilirken dikkat edilecek: Depoda malı olan herkes stokçu değil! Meclis gündeminde bulunan ve stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza uygulanmasını öngören düzenleme ile ilgili tartışma yaşanıyor. Milletvekilleri, yetkin olmayan memurların; depolardaki ürünlere stokçuluk cezası kesebileceğini, bunun da mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi. Bu endişeler sebebiyle Ticaret Bakanlığı, memurlara tanınan takdir hakkının kötüye kullanılmaması için denetimleri yapacak personelin eğitimden geçirileceğini, depolarda bekleyen mal veya ürünün stokçuluk amaçlı bekletilip bekletilmediği ayrımı için tedbir alınacağını kaydetti.