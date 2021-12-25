Türkiye Gazetesi

Dünyanın her yerinden akın akın turist çeken Antalya, pandemi döneminde "güvenli ve sağlıklı" turizmin adresi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı ile seyahat endüstrisinin durduğu noktada turizm hareketini başlatan kent, geçen yıl 3 milyon 410 bin 44 turisti ağırladı. 2021 yılında ise koronavirüs salgınının gölgesinde giren Antalya, yıl dolmadan 9 milyon 2 bin 217 turist sayısını yakaladı.

9 MİLYONU GEÇMİŞ DURUMDA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla gelen yabancı misafir sayısının 9 milyon 2 bin 217'yi geçtiğini söyledi. Salgın dönemine göre bu rakamın sevindirici olduğunu dile getiren Yazıcı, "Geçen yıla göre yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. İyi bir rakam. Özellikle ekim ve kasımda 2019'un aynı dönem rakamlarını yakaladık." dedi.

SALGINDA EN GÜVENİLİR YER OLDU

Yazıcı, Antalya'da hareketliliğin temmuz itibarıyla başladığını, buna rağmen iyi bir sezon geçirildiğini belirtti. 2021'e girerken salgın nedeniyle turizmde belirsizlikler yaşandığını ve net hedefler konulamadığını dile getiren Yazıcı, o dönemde 9 milyon rakamının bir hayal olduğunu ifade etti. Temmuz ayındaki hareketliliğin tüm turizm camiasını umutlandırdığını söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti: "Ağustos'tan itibaren 9 milyon rakamının hayal değil, hedef olduğunu gördük. Temmuz ve ağustosta hızlı bir şekilde organize olundu ve yükselişe geçildi. Turizmci arkadaşlarımız 'bundan sonrası iyi.' dediler ve öyle de oldu. Eylül, ekim, kasım çok iyi geldi. Temmuz, ağustos da bir önceki yıla göre çok iyiydi ama sonbahar ayları çok daha iyi oldu."

DÜNYANIN HER YERİNDEN AKIN AKIN GELİYORLAR

Vali Yazıcı, kentin bu dönemde en fazla Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan'dan konuk ağırladığını belirtti. İngilizlerin seyahat kısıtlaması nedeniyle geç geldiğini söyleyen Yazıcı, 2022'de daha fazla İngiliz turist beklediklerini kaydetti.

“2019 YILINI GEÇECEĞİZ”

Antalya'ya en fazla turistin geldiği yılın 2019 olduğunu ve o yıl kentte 16 milyon turistin ağırlandığını dile getiren Yazıcı, "Gelecek yıldan turizmcilerle umutluyuz. Kesinlikle rakamların yüksek olacağını değerlendiriyoruz, inşallah 2019'u yakalayacağız, belki de geçeriz." diye konuştu.

Turizmcilerle daima iletişim halinde olduklarını, belli periyotlarla toplantılar yaptıklarını belirten Yazıcı, turizmi çeşitlendirmek, alternatif pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarlardan daha fazla turist çekebilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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