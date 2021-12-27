Türkiye Gazetesi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger “Ocak-kasım döneminde ihracatımız 3 milyar doları geçti ancak şimdi de ham madde sıkıntısının ardından kâğıt kutu ve koruyucu malzeme tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Avrupa dışında Latin Amerika, ABD ve Kanada’dan gelen siparişlerde yoğunluk yaşadıklarını anlatan Özger, ambalaj sorununa ilişkin şu öneride bulundu: Yurt içindeki üreticimizi koruyarak ancak iç talebi karşılayamayan ara mamul ithalatına kolaylıklar getirilmesi, yaşanan bu sorunu çözecektir. Örnek olarak kâğıt ham maddesi ithalatını kolaylaştırırsak bunu yurt içinde katma değer ile ambalaj hâline getirebilir ve sonrasında nihai ürünümüzde kullanarak geri ihraç edebiliriz. Bu da dış ticaret dengemize olumlu yansıyacaktır.

Tedarik zincirinde kırılma Türkiye'ye yaradı: 23 milyar dolarlık sipariş geldi TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın Türkiye’yi olumlu etkilediğini belirterek “Bu avantaj sayesinde daha önce hiç yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun önümüzdeki sene daha fazla artacağını öngörüyoruz” dedi.

Sipariş için geldiği sitede katil oldu Düzce’de bir apartmana servis getiren kurye, apartmanda kavga ettiği 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.