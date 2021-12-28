Türkiye Gazetesi

Marketler doların yükselişinin ardından fiyatları zamlandırmıştı. Fahiş fiyatlara denetim uygulanmasının ardından marketlerden tek tek indirim haberi geldi. Zamlananlar arasında süt, peynir, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi bir çok temel ihtiyaç malzemeleri de var. Vatandaşın en çok merak ettiği ise ayçiçek yağı... İşte market market ayçiçek yağı fiyatları

İşte güncel Ayçiçek yağı fiyatları;

A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (VERA AYÇİÇEK YAĞI FİYATI)

Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL

Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL

Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (EVİN AYÇİÇEK YAĞI FİYATI)

Evin 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Evin 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Evin 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (SOLE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI)

Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Sole 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Sole 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 39,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 74,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 37,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 59,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 102,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt 452,90 TL

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 25,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 49,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 68,90 TL

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

Tarım Kredi Dar Ağızlı Pet 5 lt ayçiçek yağı 110,90 TL

Yetkili isimden ayçiçek yağı ile ilgili açıklama Son dönemde fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alan Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil fiyatların ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi.