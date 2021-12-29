Türkiye Gazetesi

İspanya’nın önemli ekonomi dergilerinden olan Muy&Negocias Economia, 2030 yılında dünyanın en zengin ülkelerini sıraladı. Listede Türkiye’de yer aldı. Yazıda Türkiye ekonomisinin uzun bir durgunluk döneminden sonra etkileyici bir toparlanma sürecine girdiği belirtildi. Aynı zamanda yazıda Türkiye’nin GSYİH'si iki trilyon avroyu aştığı belirtildi.

GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda, 2030 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusunun yaşlanacağı ve dinamik, istikrarlı ve sürekli ekonomik büyümeye sahip gelişmekte olan ülkelerin, bu sorunla karşı karşıya belirtildi. Türkiye’nin ise genç ve dinamik nüfusuyla çoğu ülkeyi geride bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

İşte listede yer alan diğer ülkeler;

ÇİN

IMF, ABD ile olan ticaret savaşı ve koronavirüsün neden olduğu iç talepteki düşüş nedeniyle Çin'in büyüme beklentilerini azaltmış olsa da, ülkenin büyümesinin kısa sürede istikrar kazanması ve önümüzdeki yıllarda yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar Çin, muhtemelen dünyanın en büyük ekonomisi olarak konumunu sağlamlaştırmış olacak.

HİNDİSTAN

Hindistan'ın sürekli büyüyen işgücü, belirli ekonomik reformlar ve yatırımlarla birleştiğinde, ulusun maliyesi için harikalar oluşturacak gibi görünüyor. Aslında Hindistan, Çin'den sonra ikinci olan gerçek bir ekonomik süper güç olma yolunda ilerliyor.

ABD

ABD'nin güçlü ekonomisi, döviz kurunda GSYİH açısından hala dünyanın en büyüğü olmasına rağmen, şu anda dünyanın en önemli ikinci ekonomisidir. Başkan Trump'ın ABD'nin küresel ekonomideki baskın konumunu sürdürme çabalarına rağmen, ülke 2030'da hegemonik konumunu kaybedecek.

ENDONEZYA

Şu anda, ülke ekonomisi GSYİH açısından dünyanın yedinci büyük ekonomisidir. Bununla birlikte, 2030 için tahmin Endonezya'nın küresel olarak dördüncü sıraya ulaşmasıdır.

Necmettin Batırel ekonomiyi yorumladı: Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak Ekonomist Necmettin Batırel, ''Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak. Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gelmeye başladı. Büyüyen ülkeye sermaye akımı yağar. Türkiye’deki doların yükselişi gördüğüm kadarıyla enflasyondan fazla olmayacak. Enflasyon ne kadar artarsa dolar o kadar artar'' dedi.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi açıklandı: İşte sıralamadaki ülkeler Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomi 2022 yılında 100 trilyon dolar barajını aşacak. CEBR’in yayınladığı raporda, 2036 yılının en büyük ekonomili ülkelerde sıralandı. Ayrıca Türkiye ekonomisi için önemli büyüme tahminlerine de yer verildi.

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) yayınladığı son raporda, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Merkezi Londra’da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı kapsamlı raporda Türkiye ile ilgili bilgilerde paylaşıldı. Paylaşılan verilerde Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyeceği belirtildi.