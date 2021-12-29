Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, katıldığı bir programda Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir iddia attı. Musk, 13 yıldır sır gibi saklanan Bitcoin’in kurucusunun Satoshi Nakamoto olabileceğini söyledi.

“KİMİN YAZDIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ”

Yapay zeka araştırmalarıyla dikkat çeken Lex Fridman’ın Bitcoin’in kurucusu Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Elon Musk, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz" dedi.

ELON MUSK AÇIKLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Bitcoin’in kimin kurduğunu net olarak bilmediğini, ancak Szabo'nun teorilerinin dünyanın önde gelen kripto para biriminin oluşturması için temel göründüğünü söyledi.

“HERKESTEN DAHA FAZLA SORUMLU”

"Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu" diyen Musk, "O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

NAKAMOTO EN GÜÇLÜ ADAY

Bitcoin ilk olarak Ekim 2008'de, insanların bir veya belki de birkaç kişi olabileceğine inandıkları bir takma ad olan Satoshi Nakamoto tarafından ortaya çıkarılırken, 2014 yılında, bir dilbilim araştırmacıları ekibi, Szabo ve diğer 10 potansiyel kurcusunun yazılarının yanı sıra Nakamoto'nun Bitcoin teknik incelemesini inceledi.

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