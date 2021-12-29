Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yorumladı.

ALTININ DÜŞÜŞ RİSKİNE KARŞI GARANTİ

Memiş, altın mevduat ve katılım fonu hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

“Düzenlemenin etkisini birkaç ay içerisinde göreceğiz. Aslında insanlar altın mevduatlarını veya yastık altındaki altınlarını ev, araba almak, sigortalarını ödeyebilmek gibi uzun vadeli yatırımlar için biriktiriyorlar. İnsanlara bu konularda imkanlar sağlanırsa altın mevduatlarında veya yastık altındaki altınlarında bir çözülme olur diye düşünüyorum. Bu uygulamaların yapılması için insanlara bir güvence verilmesi gerekiyor. Bu bağlamda çok güzel bir uygulama. 2022’de Merkez Bankaları Sisteminin (FED) olası faiz düşürmesi kararı altının ons fiyatını baskılayabilir ve yükselişini sınırlayabilir. Dolayısıyla burada 3-5 ay sonra ev, araba alacağım, FED’in faiz kararını beklemeyeyim diyen vatandaşlar için mantıklı bir uygulama. Altının düşüş riskine karşı bir koruma sağlıyor. Bu süre içerisinde ayrıca faiz getirisi ve garantisi veriyor.”

20 YIL SONRA ALTIN YİNE REKORUNU KIRDI

Memiş, 2021’in en fazla kazandıranlarının sıraya Dolar, Euro, altın ve gümüş olduğunu söyledi. Altının her yıl olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ettiğinin altını çizen Memiş, “Geçtiğimiz yıl yüzde 68 kazandırmıştı, bu yıl ise yüzde 120 getirisi olduğunu görüyoruz. En son 2001 yılında altının böyle yüksek bir getirisi vardı. 20 yıl aradan sonra gram altın yatırımcısına çok ciddi bir gelir getirdi. Gümüş de yüzde 100’den fazla getiri sağladı. 2021 yılı evini, altınını, gümüşünü, Dolarını satanın kaybettiği bir yıl oldu” dedi.

Uzun vadede kripto paraya yatırım yapan yatırımcıların da yüksek getiri elde ettiğinin belirten Memiş, genel anlamda varlıklarını koruyabilen ve al-sat yapmayan yatırımcıların en karlı yatırımcılar olduğunun altını çizdi.

ALTIN DÜZENLEMESİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'ine göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

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