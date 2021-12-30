Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine, aralarında eski Merkez Bankası Başkanları İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Rüşdü Saraçoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Şimdi gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Soruşturma, BDKK’nın suç duyurusu üzerine başlatılırken, zarara uğrayan vatandaşların da savcılıklara suç duyusunda bulunabilecekleri öğrenildi.

Soruşturmayı ve sürecin nasıl işleyeceğini hukukçulara sorduk. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı “Kanun’a baktığımızda net bir şekilde suçun oluştuğunu söyleyebilirim. Gerekli soruşturma yapılarak cezalar verilecektir” dedi. Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da yargılamanın uzun süreceğine dikkat çekerek “Bu, ilk derece olarak iki üç yıllık bir süreçtir” diye konuştu.

SPEKÜLASYON VAR

Mehmet Sarı “Savcılığa geçmişte de bu yönde şikâyetler oldu. Borsada yapılan manipülasyondan kimin kâr elde edip etmediği üzerinde durulmuştu. Buradaki kanuna baktığımızda net bir şekilde suçun oluştuğunu söyleyebilirim. Borsa ve dövizdeki yanıltıcı beyanlarla birlikte birçok kişinin yapmış olduğu yatırımların çok ciddi tehlikeye atıldığı ve güvensizlik ortamının oluşmasına sebebiyet verildiği aşikâr. Bu suçun işlenmesinde, tarafın kasti davrandığını görüyoruz. Mesela eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın attığı tweet’ler ve televizyonlarda yaptığı çağrı, haksız kazanca ve spekülasyona neden oluyor. Gerekli soruşturma yapılarak, cezalar verilecektir" dedi.

"Bu yorumlar, siyasal eleştirilerin sınırlarını aşan noktada bir etki doğuruyor" diyen Sarı, Siyasal anlamda bir eleştiri yapıldığında; bunun ekonomik olarak bir sonuç doğurması ve yatırımcının mal varlığında ve kişisel haklarında bir zarara sebebiyet vermemesi temel prensiptir. Ama yapılan bir eleştiri değil. Doğrudan etki alanı oluşturmak suretiyle borsa ve döviz yatırımcısına para kaybettirmek, ekonomik zarara uğratmak istendiğini görüyoruz. Burada savcı, hedeflenen amaçla gerçekleşen sonuç arasındaki bağı değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı

TWEET’LER İNCELENECEK

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da "Manipülasyon suçundan dolayı inceleme başlatıldıysa, o konudaki düzenlemelere göre hareket edilecektir. Şu anda savcılık, suç duyurusuyla ilgili inceleme yapacak. 26 kişinin attığı tweet’ler tek tek incelenecek. Analiz edilecek. Daha sonra şüphelilerin ifadeleri alınacak. Ardından savcı, bu suç oluşmuş mu, oluşmamış mı ona bakacak. Savcı, yüzde 50’yi geçen bir şekilde suç oluştuğuna karar verirse dava açacak. Mahkemede yüzde 100 suçun oluştuğuna kanaat getirirse ceza verecek. Bu, ilk derece olarak iki üç yıllık bir süreçtir" açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRMEK BAŞKA GALEYANA GETİRMEK BAŞKA!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan "Türkiye’de manipülatif bir kur atağı var. Bu dönemde bütün STK’lar, siyasetçiler ile kanaat önderleri sağduyulu olmalı. Bu ateşi nasıl söndürebileceğimiz konusunda beyanlar vermeli. Halkı doğru bilgilendirmek, bu olayın manipülasyon olduğu gerçeğini söylemek, kalıcı olmadığını izah etmek bir vatan borcudur" dedi.

Erdoğan, "Bu konudan kimse siyasi kâr elde edemez. Bu gibi beyanlardan kaçınılmalı. BDDK’nın yaptığı hamle, kendi yasal hakları çerçevesinde meşru bir çıkış. Hükûmetin yaptığı uygulamanın yanlışlığını söylemek başka bir şey, insanları galeyana getirmek ve manipüle etmek başka şey. Kaldı ki, hükûmetin şu anda uyguladığı kur politikası doğru bir politika. Onların başka bir politika uygulaması varsa onu önersinler" diye konuştu.

BDDK'dan, 13 bankaya ceza uygulanması kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

BDDK’dan 'manipülatif açıklamalar' yapan 26 isme suç duyurusu BDDK, aralarında Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Mustafa Sönmez, Emin Çapa ve Selçuk Geçer gibi isimlerin de bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.