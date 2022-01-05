Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı, KOSGEB’in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntılarını paylaştı. Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacağını belirten Bakan Varank “Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek” dedi.

24 AY VADE

Bakan Varank, işletmelerin, desteği aldıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapmayacaklarına işaret ederek, sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödeme yapılacağını bildirdi. Başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını ve son tarihin 31 Mart olduğunu aktaran Bakan Varank, işletmeleri bu imkândan yararlanmaya çağırdı. Hizmet ve ticaret sektörleri de programa dâhil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

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