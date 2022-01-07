Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da akaryakıt zamlarının ardından çıkan siyasi kaos ülkede faaliyeti olan Türk şirketlerin durumunun ne olacağı sorusunu akla getirdi. Yaşanan protestolar sonrası hükûmet istifa ederken ülkede OHAL ilan edildi, bütün banka operasyonları da askıya alındı. Kazakistan’da yaşanan kaosun Türk şirketlerini fazlaca etkilemeyeceği ifade ediliyor. Ülkede havacılıktan finansa, inşaattan gıdaya kadar birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor. Türk şirketlerin ortakları arasında Kazak şirketler de olduğu için kaos ortamından fazlaca olumsuz etkilenmeleri beklenmiyor. İşte ülkede faaliyet gösteren o firmalar:

ALARKO HOLDİNG

Alarko Holding’in işleri içinde Kazakistan’ın payı yüzde 36 seviyesinde. Şirket, Big Almaty Ring Road Otoyolu Projesi’ni Makyol ve SK-KEC ile ortak sürdürüyor. Proje içerisinde Alarko Holding’in payı yüzde 33,4 seviyesinde.

TEKFEN

Ülkede faaliyet gösteren inşaat şirketlerinden biri olan Tekfen’in Kazakistan’da kalan proje miktarı 369 milyon dolar seviyesinde. Şirket, FGP Geçici İnşaat Tesisleri, NCOC tesislerinde tadilat inşaat hizmetleri ve Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı ile üç proje sürdürüyor.

ENKA

Enka İnşaat, Kazakistan’da 411 milyon dolar ile toplam iş yükünün yüzde 11,4’ünü sağlıyor. Mayıs 2018’de imzalanan projenin Nisan 2022’de sona ermesi bekleniyor.

TAV

Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’inin yapıldığı Almatı Havalimanı’nı TAV işletiyor. Şirketin Almatı operasyonlarının 12,5 milyon avro katkıyla TAV için önemli gelir kaynaklarından biri olduğu görülüyor.

COCA COLA İÇECEK

Gelirlerinin yüzde 15’ini Kazakistan’dan elde eden Coca Cola İçecek de ülkede faaliyet gösteren Türk firmalar arasında yer alıyor. Şirket ülkede gazlı içecekler pazarında ilk sırada. Şirketin bu yıl ülkede satış hacmi yüzde 15 arttı.

ÜLKER

Kazakistan, Ülker’in üretim yaptığı dört ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, ülkede bisküvi, çikolata ve kek üretimi yapıyor. Mevcut durumda şirketin üretiminin yüzde 89’u Türkiye’de iken Kazakistan’ın üretimdeki payı yüzde 2 civarında bulunuyor.

THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu THY, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu.

Dünya bu endişeyle çalkalanıyor! Kazakistan yeni Ukrayna olabilir Kazakistan'da akaryakıt zammı ile başlayan protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken, Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev askeri işbirliği yaptığı ülkelerden yardım istemişti. Tokayev'in çağrısı ile harekete geçen Rusya, bölgeye asker ikmali yaparken ülkeyi kasıp kavuran protestoların arkasındaki güç hakkında çarpıcı bir makale kaleme alındı. İddialara göre Rus nüfusunu bahane ederek Ukrayna'ya müdahale eden Rusya, şimdi de aynı taktikle Kazakistan'a girmeye çalışıyor.