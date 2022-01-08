Türkiye Gazetesi

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt “İşe alımlar da başladı. Ocak ayında KOSGEB olarak istihdama ciddi katkı vermiş olacağız” dedi. Kurt, desteğin iki yıl geri ödemesiz olacağını, sonraki iki yılda da taksitler hâlinde sadece anaparanın geri ödeneceğini belirterek, komisyon veya herhangi bir evrak ücreti alınmayacağını söyledi.

BAŞVURULAR e-DEVLET'TEN

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

KRİTERLER NELER?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Programa 31 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek.

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Bakan Varank açıkladı: Genç istihdamına 500 bin TL destek Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar, kişi başı 100 bin liralık faizsiz krediden faydalanabilecek