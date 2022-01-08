Türkiye Gazetesi

Mustafa Varank “Bakanlık olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Teknopark iş birliğinde geliştirilen bu nadide projeye yaklaşık 6 milyon avro destek sağladık. Tesisin elektrik ihtiyacının tamamı, burada bulunan rüzgâr enerjisi santralinden karşılanıyor. Bu yönüyle Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi. Ülkemizin temel ihtiyacı olan ya da cari açık verdiği birçok kritik ürün, biyoekonomi odaklı entegre üretim modeli ile burada geliştirilip üretilecek. Enerjiden tarıma, sağlıktan gıdaya geniş bir ürün yelpazesinden bahsediyoruz. Bu ürünler hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı doğal kaynaklardan ve yerli imkânlarla elde edilecek. Türkiye gibi petrolde dışa bağımlı bir ülke için biyoyakıtlar ciddi bir alternatif konumunda. Bunun gibi tesislerde üretilecek biyoyakıt sayesinde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde karşılayabiliriz’’ ifadelerini kullandı. Açılışta, küçük bir turbo-jet motoru modeline biyoyakıt ekleyerek test yapıldı. Bu tesislerde üretilen biyo-yakıtın gerçek uçuşlarda kullanılacağını dile getiren Varank “Biyoyakıtın uçaklarda kullanılmasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Türk Hava Yolları burada üretilen yerli biyojet yakıtını kullanarak ilk yurtiçi uçuşunu inşallah bu yıl içinde gerçekleştirecek” diye konuştu.

Bakan Varank açıkladı: Genç istihdamına 500 bin TL destek Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar, kişi başı 100 bin liralık faizsiz krediden faydalanabilecek

Bakan Varank'tan kur açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı. Bakan Varank, Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz. Daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz” dedi.