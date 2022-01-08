Türkiye Gazetesi

Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde teknik aksaklık yaşandı. Köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

İADE SAĞLANDI

Bunun üzerine Bakan Adil Karaismailoğu'nun talimatıyla, Otoyol Yatırım AŞ tarafından söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edilmesi sağlandı.

Bakanlık yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücretlerin iadesine ilişkin teyit aldı.

1 MİLYON 242 BİN CEZA KESİLDİ

Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik arıza ve araç sürücülerinin mağduriyeti dolayısıyla Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım AŞ'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.

Osmangazi’den geçiş rekoru Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldığını açıkladı.

Yeni yıla trafikte girmişlerdi: Osmangazi Köprüsü'nde bekleyen sürücülerden ücret alınmayacak Yılbaşı gecesinde Osmangazi Köprüsünde 23.50 ile 00.330 saatleri arasında teknik bir arıza yaşanmıştı. Binlerce sürücü köprüde dakikalarca beklemek zorunda kalmış ve sürücüler bu durumdan isyan etmişti. Yaşanan hadise sonrası Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada bekleyen sürücülerden özür dilenerek, mağdur olan vatandaşların köprü ücretlerini iade edileceğini duyurdu.