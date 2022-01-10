Türkiye Gazetesi

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 12,84 civarında yatay seviyede başlarken Euro/TL ise 15,68 seviyelerinde işlem görüyor piyasalarda. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama göreye BIST-50 endeksinde yer alan paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu. Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

YUKARI ADIM KURALI GEÇERLİ

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek. Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları takip edilecek.

7 Ocak 2022 dolar kurunda son durum 7 ocak Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Piyasalarda hareketlilik devam ederken, hem iki gün önce yayınlanan FED tutanaklarında hem de ekonomistlerce dolarda yükseliş beklendiği vurgulanmıştı. Peki yeni yılın ilk haftasında yüzde 2'lik yükselme yaşayan dolarda son durum ne oldu?