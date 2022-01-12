Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası (FED)'in bugün 16:30’da açıklayacağı enflasyon verilerine kilitlendi.

Hafta başında14 TL'ye dayanan kur, sabah saatlerinde 13,76 seviyesine gerilerken, şu anda 13,82 TL'den işlem görüyor.

Yatırımcılarsa enflasyon rakamlarının dolar, euro ve altın fiyatlarına etkisini merak ediyor. Vatandaşlarsa dolar düşer mi yükselir mi, altın düşer mi artar mı gibi araştırmalarla piyasaların nabzını kontrol ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in tahminlerine göre FED'de enflasyon rakamının yükseliş trendi devam ederek rakamlar 7,2 civarını görecek.

ASIL ETKİ 25 OCAK'TA

Memiş, enflasyon rakamının yüksek gelmesinin para ve altın piyasalarına etkisini şöyle açıkladı:

Yüksek enflasyon rakamına bağlı olarak altın ve gümüşün değerinde yukarı yönde hamle beklendiğini belirten Memiş, dolar kuru ile ABD tahvillerinde ise gerileme yaşanabileceğini aktardı. Rakamların açıklanacağı saate dikkat çeken Memiş, "16:30 civarında kısa vadeli bir dalgalanma olacak. Dalgalanma kalıcı olmayacak, birkaç gün sürecek. Ons altın fiyatı 1790 ile 1830 dolar aralığında dalgalanabilir. Bugünkü dalgalanma yanıltıcı olabilir. Ancak asıl etki 25 Ocak’ta olacak.” dedi.

YÜKSEK ENFLASYONA YÜKSEK FAİZ

Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerine yaptığı sunumda enflasyonun yüksek çıkması durumunda faizlerin de arttırılacağı mesajını vermişti. Powell, yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirterek "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız." demişti.

Dolarda kritik gün bugün! Yatırımcılar merakla FED Başkanı Powell'ın konuşmasını ve dolara etkisini bekliyordu. Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi artar mı gibi soruların cevabı bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanması ile cevabını bulacak. Hafta başında14 TL'ye dayanan kur, dün 13,87 TL seviyesinden işlem görüyordu. Sabah saatlerinde ise dolar kuru 13,76 seviyesine geriledi.

FED Başkanı Powell konuşacak... Dolarda kritik seviye kırılabilir! Hafta başında 14 TL'ye dayanan dolar 13,87 seviyesinde sakin seyrini sürdürüyor. Yatırımcılarsa bu akşam gerçekleşecek FED Başkanı Powell'ın konuşmasına odaklandı. Uzmanlara göre, Powell'in konuşması ile dolarda kritik seviye kırılabilir.