Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Kararla birlikte 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.

1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

YENİ VERGİ DİLİMLERİ

Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

Yüzde 50'lik ÖTV liminde yer alan araçların yeni matrah limiti de 130 bin - 210 bin seviyesine yükseltildi.

Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

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