Türkiye Gazetesi

Dünyada yaşanan çip krizi ve içeride kurlardaki yükseliş sebebiyle, son dönemde otomobil fiyatları tırmanmış, satışlar da buna paralel olarak hız kesmişti. Bu kapsamda sektörün uzun süredir gündeminde olan ÖTV düzenlemesi yapıldı. Resmî Gazete’de yayınlanan kararla, sektörde büyük sorunlar oluşturan yüzde 50-yüzde 80 dilimler arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara dilimler eklendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile;

> Binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi, yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu.

> Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

> Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek.

> Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

> Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 114 bin liradan 130 bin liraya; 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

5-35 BİN TL ARASI İNDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, düzenleme, döviz kurlarında yaşanan artışların oluşturduğu maliyet baskıları ve enflasyonla mücadele dikkate alınarak hayata geçirildi. Düzenlemeyle 450 bin liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken; yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin ila 35 bin lira arasında indirim bekleniyor. Böylece düzenlemenin, tercihlerin yerli otomobillere kaymasına ve cari açığın azalmasına da olumlu katkı vermesi hedefleniyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel; ara baremlerin konulmuş olmasının, sert fiyat geçişlerinin önüne geçtiğini belirterek “Özellikle yerli ürettiğimiz i20 ve BAYON gibi modellerimizde yüzde 80’lik vergi dilimine giren bazı donanımlar, şu an yüzde 60 ve 70’lik dilimde yer alıyor. Bu değişiklik sonrası bu modellerimizin fiyatlarında yüzde 6 ile yüzde 11 arasında düşüş oldu” dedi.

DÖVİZ VE ARZ DA ÖNEMLİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce “Yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV baremi arasına iki ara dilim konulması olumlu gelişme. Çünkü ÖTV baremi yüzde 50’den yüzde 80’e sıçradığı zaman, her iki fiyat arasında araç olmuyordu. Bazı tüketiciler de yüzde 50 ÖTV diliminde aracı alıp, yüzde 80’e çıkınca satarım düşüncesindeydi. Bunun önüne geçilecek” değerlendirmesinde bulundu. Bazı sektör temsilcileri, fiyatlarda daha iyi indirim için kurlarda düşüş yaşanması ve araç arzının, bulunabilirliğinin artması gerektiğini savunuyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Turgay Mersin de, “B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor. İkinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri, alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTE EN ÇOK SATILAN ARAÇLARIN ESKİ VE YENİ FİYATLARI

Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street 392.900 TL 370.000 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Urban 350.900 TL 311.000 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge 374.900 TL 333.000 TL

Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 bg 407.000 TL 384.000 TL

Renault Megane Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 413.000 TL 390.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.3 M.Jet 95 HP Lounge 411.900 TL 389.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision 404.250 TL 381.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S 421.750 TL 398.000 TL

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 358.000 TL 318.000 TL

Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik ELG. 385.275 TL 363.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 383.957 TL 362.000 TL

Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool 399.900 TL 377.000 TL

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 366.900 TL 326.000 TL

Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 410.000 TL 387.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 399.000 TL 376.000 TL

Sıfır otomobilde ÖTV matrah limitleri değişti 2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem: Artışlar ÖTV tutarlarını geçmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak olup olası artışlar 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.