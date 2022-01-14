Türkiye Gazetesi

Tedarik problemlerinde esneklik ve avantajını gösteren Türkiye’nin tüm sektörlerine dünyadan talep yağdı. Özellikle Avrupalı şirketler hem sıfırdan hem de ilave tesis yatırımlarını hızlandırdı. Gayrimenkul yatırımcıları kiralık ve satılık fabrika binalarının kapış kapış gittiğini ifade ederken, OSB’lerde de yatırım yeri sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak 4 yeni yatırım daha devreye giriyor.

> Kipaş Holding tarafından 550 milyon dolar yatırımla Aydın Söke’de kurulan kâğıt fabrikası, cumartesi günü açılacak. Çimento, kâğıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımlarıyla 11 bin kişiye istihdam sağlayan Kipaş Holding’in bu yatırımı, iç piyasa ve ihracata büyük fayda sağlayacak.

HUGO BOSS 1000 İSTİHDAM SAĞLAYACAK

> Almanya merkezli Hugo Boss, Türkiye’de şu anda 3.600 kişilik istihdamı ile İzmir’de üretim yapan fabrikasına yeni hatlar ekleyecek. 2022 sonuna kadar üretim, tedarik zinciri, insan kaynakları farklı alanlarda 1.000’e yakın yeni iş imkânı sağlayacak.

> Dedeman Grubu, Düzceli Algün İnşaat ile “Park Dedeman Düzce” için imza attı. Şehrin ilk ve tek markalı oteli unvanını alacak olan 5 yıldızlı otel, 300 milyon TL yatırımla hayata geçecek. 2024’te açılması hedeflenen otel, önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

> Et ve Süt Kurumu Yozgat’ta ilk süt işleme tesisini açıyor. 1.500 metrekare kapalı alanlı tesiste kaşar, lor, beyaz peynir ve tereyağı üretilecek. 45 milyon liraya mal olacak tesis, günlük 98 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak ve 53 personel istihdam edecek.

Yatırımcı, üretim yapacak fabrika bulamıyor Yatırım ve ihraç odaklı büyüme stratejisi atıl fabrikalara olan ilgiyi artırdı. Üretimini artırmak, yeni fabrika açmak isteyen yatırımcılar iş yapacak fabrika bulamıyor.

Yatırımcılar için Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası yayımlandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.