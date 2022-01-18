Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), ilk defa uluslararası arenada boy gösteren TOGG, dünya otomotiv sektöründen büyük beğeni topladı. Fuar boyunca hem yabancı basın hem de küresel otomotiv devleri TOGG’u hayranlıkla izledi. Ancak Türkiye’de bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya trolleri “Fuarda görülen otomobil bu hâliyle yollara çıkmayacak” şeklinde bilinçsizce yorumlarda bulundu.

Türkiye’nin mega projelerine çamur atmayı görev bilen bu kesimlerin, küresel otomotiv sektöründen bihaber olduğu da ortaya çıkmış oldu. TOGG tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri “Bu tür organizasyonlarda ‘vizyon otomobilleri’ sergilenir, bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi, ama hiçbir ülkeden ‘Bu araç böyle yola çıkmayacak’ şeklinde yorumlar gelmedi” diyerek, yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.

YENİ BİR ÇAĞ AÇACAK

TOGG’un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından ‘TEKNOTÜRKLER’ geliyor diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri TOGG gördükten sonra “Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. Pandemiye rağmen Türkler bizleri çok şaşırttı. Bir Apple ve Samsung’un son teknolojik ürünü gibi görünüyor. TOGG dünya otomotiv sektöründe yeni bir çağ başlatacağa benziyor” gibi yorumlar yapıldı.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Alınan bilgiye göre fuarda sergilenen otomobil ile yollara çıkacak otomobil arasında çok büyük farklar gözlenmeyecek. Kapıların aksi yöne açılmayacağı öğrenilirken, iç tasarımında çok büyük değişim olmayacağı, otomobilin C sütununu aynen koruyacağı, ışıklandırma ve farlar ile ilgili de büyük varyasyonlara gidilmeyeceği ifade edildi.

Yunan basınından TOGG itirafı: Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır Geçtiğimiz ay uluslararası CES fuarında sergilenen Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un sedan modeli, yoğun ilgi görmüştü. Türkiye’nin bu büyük başarısı tüm dünyada konuşulurken, Yunan basınından çarpıcı bir itiraf geldi. Yunan basınında çıkan haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri ise dikkat çekti. Ayrıca haberde TOGG’un Gemlik fabrikasına da yer verildi.

Bakan Varank’tan TOGG’un paylaşımına esprili gönderme: Keşke kaputa vurmasaydınız ABD’ye çıkartma yapan TOGG’dan paylaşımlar peş peşe geliyor. ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 fuarında görücüye çıkan TOGG’dan yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımda TOGG ekibi şarkı eşliğinde dans ettikleri bir videoyu yayınladılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ekipten bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yaparak "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadeleriyle esprili bir göndermede bulundu.