Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye’nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak’taki Filyos Limanı’na getirilirken, “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022’de başlayacak. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023’te bitecek.

Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.

Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.

Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.

Bakan Dönmez: Doğal gaz kısa sürede ısınma yardımı kapsamına alınacak Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini açıkladı.