Türkiye Gazetesi

Ödemelerini kart ile yapanları ilgilendiren son dakika gelişmesini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) duyurdu. Temassız işlem limitlerinde değişikliğe gidiliyor. 1 Şubat’tan itibaren 350 TL olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 500 TL olarak güncellenecek.

BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

MAYIS'TA 350 LİRA OLARAK GÜNCELLENMİŞTİ

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

Temassız ödemeyi sevdik Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre temassız kartlarla yapılan işlem adedi 2021’in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 117,31 artarak günlük 9,9 milyonu aştı.

Temassız ödeme yüzde 50’lere ulaştı Marka kimliğini yenileyen Axess, yeni reklam yüzü Gülse Birsel ve yeni özelliğiyle 20’nci yılına kutluyor. Yeni özellik sayesinde alışverişte biriken chip-paralar kaybolmuyor. İlk kez Axess’li olanlar 900 TL’ye varan chip-para da kazanabiliyor.