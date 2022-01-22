Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmede, katılımcılara Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi. Nebati sunumunda, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Toplantı sonrası görüşmeye dair açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantının sona ermesinin ardından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde "Kur Korumalı TL Mevduat" gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Nebati, Türk lirası mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.



VERGİ İSTİSNASI

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş



İSLAM MEMİŞ: ŞİRKETLERİN 10 MİLYAR DOLAR CİVARINDA DÖVİZ BOZDURMASI BEKLENİYOR

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara Merkez Bankası'nın ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" dedi.

HİKMET BAYDAR: PİYASALARIN EN ÖNEM VERDİĞİ KONU GÜVENDİR

Ekonomist Hikmet Baydar, “Piyasanın en çok önem verdiği konu güvendir. Açık ve net bir şekilde gereken bilgileri Hazine ve Maliye Bakanımız açıkladı. Son derece samimi bir görüşme gerçekleşti. Nerdeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki karışıklıkları gidermeye çalıştı. Son derecede başarılıydı. Bizler de düşünce ve fikirlerimizi ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşme oldu. Böyle görüşmelerin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze kur riski ve faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecektir" diye konuştu.

Portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise “Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanımızın pozitif enerjisiyle bizde yeni program hakkında detaylı bilgi erdi. Sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve beklentilerimizi ilettik. İnşallah herkes için hayırlı sonuçlar olur” ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu pakette... İşte KDV müjdeleri Vergi istisnalarının çerçevesi yeniden belirlenecek. Gıda ve temizlik gibi bazı ürünlerde KDV kaldırılacak. Böylece bunlar ucuzlayacak ve vatandaş rahatlayacak. Başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçleri hızlandırılacak. Bu yolla firmaların finansman sıkıntısı önemli ölçüde çözüme kavuşacak.

Bakan Nebati: Haziran 2023'te enflasyon tek hane olur Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Bakan Nebati'den piyasalar için 'tedbir' açıklaması İş kadınlarıyla bir araya gelen Bakan Nureddin Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü bu kapsamda gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını dile getirdi.