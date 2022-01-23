Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Türkiye dünyadaki tedarik zincirindeki yaşanan kırılmayı avantaja çevirmek için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda bölgesel kalkınmaya öncelik verilecek. Her bölgenin güçlü kası desteklenerek daha rekabetçi hâle gelmesi sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu çerçevede bölgenin kendi dinamiklerine göre yatırımların gündeme geleceğini, KOBİ’lere öncelik verileceğini, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla da yatırımcıların ve ihracatçıların destekleneceğini bildirdi.

SEKTÖREL BECERİ HARİTASI ÇIKARILACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Nebati, şu bilgileri verdi: Ekonomide dengeli bir büyüme ile cari açık sorununu çözmeyi hedefliyoruz. İstihdam dostu büyüme hedefimiz var. İş gücüne katılım oranını artıracağız. Önümüzdeki süreçte bölgesel kalkınma modelini getireceğiz. Yatırımlar bu modele göre yapılacak. Örneğin, Güneydoğu dediğimizde buradaki illeri bir gıda yatırımı üssü hâline getireceğiz. Hangi bölge hangi yatırıma uygun bunu çıkaracağız. Bölge dinamiklerine göre projeler geliştirilecek. KOBİ’leri ve kadın istihdamını önceleyeceğiz. Buna yönelik desteklerimiz olacak. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi olacak. Buralara yatırım destekleri vereceğiz. Mega endüstri bölgeleri kuracağız. Elektrikli araç endüstrilerini teşvik edeceğiz. Sözleşmeli Tarım Kanunu çıkaracağız. Mesleki eğitim merkezleri kuracağız. Sektörel beceri haritaları çıkaracağız. Buna göre bir yatırım planlaması olacak. Kredi Garanti Fonu’na (KGF) proje bazlı bir yapı getiriyoruz. KGF kredileri ile yatırım ve ihracat yapan firmaları destekleyeceğiz.

KDV’DE SADELEŞTİRME YAPILACAK

Bakan Nebati yarıca KDV uygulamasındaki sadeleştirme çalışmalarının sürdüğünü, kısa süre içinde Meclis gündemine getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Nebati “Toptan ve perakendede kafa karıştıran oranlar sadeleşecek. Sektörler arasındaki KDV uygulama farkları giderilecek. Örneğin yüzde 1 ile alınan bir ürünün yüzde 8’le satılması veya tam tersi gibi uygulamalara son verilecek” dedi.

OCAKTA YÜKSEK ENFLASYON BEKLİYORUZ

Nebati, enflasyon ile ilgili soruya ise ”Ocak ayında yüksek çıkmasını bekliyoruz ama ilerleyen aylarda düşmeye başlayacak ve bunun alım gücüne yansımasını göreceğiz” cevabını verdi.

Bakan Nebati ekonomistlere açıkladı: Doları düşürecek adım Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sonrası görüşmeye dair kritik bir ayrıntı kamuoyu ile paylaşıldı. Alınan bilgiye göre Bakan Nebati, şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğunu söyleyip, döviz kurlarında gerileme yaşanabileceği mesajını verdi.

Bakan Nebati: Haziran 2023'te enflasyon tek hane olur Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi.