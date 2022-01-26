Türkiye Gazetesi

Anadolu'nun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi. Geçen yıla göre bu sene yağışlarda yüzde 30'un üzerinde yaşanan artış, hem tarlada mahsulü hem de meralarda otlak alanları coşturacak. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Kırkgöz, hububatta kar yağışına çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bitki gelişimini olumlu etkiliyor ve toprağın doyumunu sağlıyor. Baharda sulama maliyetlerini düşürüyor. İnşallah yağışlar sevindirecek. Çiftçilerin hububattan beklentisi yükseldi" dedi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de "Bu yağışlar inşallah devam eder ve sektöre bereket getirir. Meralarımız, kuraklık tehlikesini az hasarla atlatmış olur. Barajlara, tarlalara ve meralara çok faydalı. Hayvanlarımız meralarda susuz ve yemsiz kalmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Bir gün kar yağdı, İstanbul'da hayat durdu Megaşehirde kar, hayatı felç etti. Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, krizin kurumlar arasındaki iletişim probleminden ve vatandaşların uyarıları dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.

Slifke'ye kar yağdı, vatandaş davul eşliğinde göbek attı Mersin’in Silifke ilçesine 7 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı. Silifkeliler davul eşliğinde göbek attı. Uzun aradan sonra ilk defa kar yağışını gören bazı vatandaşlar davul çaldırıp göbek attı. Bazı vatandaşlar kar topu oynamanın keyfini çıkardı.