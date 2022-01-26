Türkiye Gazetesi

Hükümet istihdamı güçlendirmek için harekete geçti ve adımlarına bir yenisini daha ekledi. İşsizliğin sona ermesi için çalışmalarına devam eden hükümet bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını karşılayacak.

Bu kapsamda 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından karşılanacak. ve özel sektör işverenleri ise son 6 ayda işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.

Kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması için hükümet, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma fırsatı sunacak.

İŞKUR aracılığı ile bu yıl verilen 4 prim teşvikinin ayrıntıları ise şu şekilde:

1676 LİRA PRİM DESTEĞİ

İşsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikine dahil olup bu imkandan yararlanabilecek. İşsizlik ödeneği alanların işe alım tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. İşverenlerin, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

İLAVE İSTİHDAM İÇİN EN AZ 1876, EN FAZLA 5004 LİRA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının (1025 lira) tamamını karşılayacak.

İmalat, bilişim sektöründe ilave istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar için de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde ise verilecek destek tutarı 1876 lira olacak.

DESTEK SÜRESİ 12 AY

Yılsonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı için verilecek olan destek süresi 12 ay olacak. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacak.

PRİM DESTEĞİ 54 AYA KADAR VERİLECEK

İŞKUR bu yıl kadınlar ve gençlerin istihdamı için 54 aya kadar prim desteği verecek. Buna göre, 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu tarafından verilecek.

DESTEK 1025 LİRA VE 7 BİN 693 LİRA ARASINDA

Bu kapsamda verilecek destek 1025 lira ile 7 bin 693 lira arasında değişecek. Teşvikten yararlanabilmek için, kişinin son 6 aydır işsiz olması, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

Kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması için işverenlere sigorta prim teşviki ve destek verecek.

FAYDALANMA SÜRESİ KADINLARDA 24-54 ERKEKLERDE İSE 12-54 AY

Faydalanma süresi ise, 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6-30 ay olacak.

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI FAYDA SAĞLIYOR

Çalışırken, mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak. İŞKUR'a kayıtlı olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.

GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYAR PRİM DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu da, genç girişimci teşviki kapsamında işini kuran 275 binden fazla gence 2.1 milyar lira sigorta prim desteği verildi. SGK aracılığıyla özel sektör işletmelerine verilen prim teşvik, destek ve indirim uygulaması kapsamında geçen yıl 50 milyar liraya yakın destek sağlandı.

2 MİLYONA YAKIN İŞ YERİ TEŞVİKLERDEN YARARLANDI

Teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı da 1 milyon 820 bine ulaştı. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

GEREKLİLİKLER

Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, sigortalı olması gerekiyor. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda aylık 1234 lira ödeniyor.

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