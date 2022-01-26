Türkiye Gazetesi

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ediyor. Ancak jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kazanarak ekim 2014'ten bu yana ilk defa 90 doları (1.222 TL) gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara (1.187 TL) yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden dün Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

8.500 ABD askeri, Rusya'ya karşı teyakkuza geçti ABD, Rusya'nın muhtemel Ukrayna saldırına karşın bölgeye gönderilmek üzere 8.500 askerini acil duruma geçirdi. Askerler, verilecek emir ile Ukrayna sınırına gidecek.

Petrolde 100 dolara, depoda zora yolculuk Ukrayna kaynaklı ABD-Rusya gerilimi, BAE’de üretim sahalarına saldırı, Kahramanmaraş’taki patlama gibi jeopolitik riskler, petrolde arz endişesini tırmandırıyor. Öte yandan pandeminin “Omicron” ile son bulacağı beklentisiyle sanayi, ulaştırma ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde enerji talebinin artması bekleniyor.