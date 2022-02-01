Türkiye Gazetesi

EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre 2020 senesinin aynı döneminde bu oran yüzde 27,9’du. Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 15 bin 71 adet olurken, vatandaşlık için edinilen gayrimenkullerin adet bazında yüzde 80,1’inin İstanbul’dan edinildiği görülüyor. İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı 2021 yılı itibarıyla 31 bin 478 adet olurken bu yatırımın yüzde 38,37’sinin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. Ülke genelindeki vatandaşlık edinimi için yabancı yatırımında İstanbul, Antalya ve Ankara ilk üçte yer alırken İstanbul’daki yabancı yatırımlarında Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilk üçte yer aldı.

Amerikalılara da konut satıyoruz Türk konut sektörüne yabancılardan ilgi artarken en fazla konut alımı Körfez ülkelerden. Ancak Avrupa ve ABD'den de ilgi artıyor.

Yabancı alıcılar piyasayı etkiledi, konutta yüzde 100'e varan artış oldu Konut fiyatlarında son bir yılda yaşanan yükseliş, İstanbul’un bazı ilçelerinde yüzde 100’ün de üzerine çıktı.