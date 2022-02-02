Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK BİNGÖL | ANALİZ

Yeni yılın ilk ayı geride kalırken, Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi ocakta yüzde 7,8 yükseliş kaydetti. 1.857 puandan yıla başlayan BİST100 endeksi, 2.003 seviyesinden ocak ayı kapanışını gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte ne olacak sorusuna gelmeden önce geçen yılın son çeyreğini hatırlamakta fayda var. Ekim ayının ilk haftasında 1.371 puanda bulunan endeks, belki de tarihinin en kısa sürede en hızlı hareketini gerçekleştirerek, 17 Aralık'ta 2.407 puan ile rekor seviyesini gördü. Tabii ki bu rekorda, TL'de yaşanan değer kaybı karşısında kendini korumak isteyen yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin, tıpkı gayrimenkul, otomobil, altın gibi borsaya da hücum ederek, "teknik-temel" bakmadan "panik alımlara" yönelmesi etkili oldu. Nitekim dövize yapılan "Kur Korumalı Mevduat" müdahalesinin ardından, borsa da gittiği gibi döndü ve 23 Aralık'ta 1.726 puana kadar düştü.

Bu tarihten sonra yeni hikâyemiz başladı. Gelen tepki alımlarıyla endeks, 17 Ocak'ta 2.103 puana kadar yükseldi. Buradan gelen ikinci satış dalgasıyla birlikte, bugün 2.000 puanın biraz üzerindeyiz. Şimdi... Borsa demek, beklenti ve şirketler demek... Bu sebeple yaşanan gelişmeler ışığında, (borsaya yön veren) işlem hacmi yüksek sektörlerle ilgili beklentilere ve gelişmelere bakalım...

BANKALAR MUTLU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2021 sonu itibarıyla, 2020'ye kıyasla yüzde 51 arttı ve 9 trilyon 213 milyar liraya yükseldi. Sektörün geçen yılki net kârı da, önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 92,1 milyar liraya çıktı. Sektörle ilgili dikkat çeken unsurlara gelince; TCMB'nin yüzde 14'lük politika faizi, bankaların fonlanmasında kullanılıyor. Tahvil faizlerinin yüzde 20'nin, kredi faizlerinin ise (bazı kalemlerde de olsa) yüzde 30'un üzerinde seyretmesi bankacılık kârlarına pozitif yansıyor. Yükselen enflasyon sebebiyle tüketici daha fazla harcama yapmak zorunda kalıyor. Kredi kartı ve banka kartı harcama hacimlerinde yaşanan yükseliş, kart komisyonu gelirlerini artırıyor. Bir taraftan kredi hacminin de artıyor olması, sektöre dair olumlu beklentileri besliyor.

SANAYİ 'ENERJİ'SİZ

Pandemi devam ederken, dünya, üretim süreçlerinde çok farklı bir sıkıntı ile karşılaşmıştı. Birçok ülkede kendini gösteren enerji krizi, Türkiye'de de 2022 ile birlikte, iki önemli gelişme şeklinde ortaya çıktı. Sanayi elektriğine aylardır yapılan zamlar, 2022 başında da "hissedilir oranda" gerçekleşti. Bununla birlikte İran'dan gaz tedarikinin aksaması, ocak ayının ikinci yarısında "sanayide elektrik kesintilerini" gündeme getirdi. Hem maliyet hem de arz tarafında yaşanan bu gelişmeler, imalat sanayi şirketlerini etkiliyor. Bu durum, son dönemde borsadaki sanayi şirketlerinin performansına da yansımış durumda. Küresel büyüme tahminlerinin yüzde 5'in altında öngörüldüğü bir ortamda; mevcutta da devam eden sıkıntılar dikkate alındığında, sanayi sektör hisselerinin performansının geçen yılki gibi yüksek olmayabileceği tahmin ediliyor. Beyaz eşya, otomotiv gibi iç tüketim ve ihracata dayalı şirketler, biraz daha şanslı görünüyor. Bu arada İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) ocak ayı sonuçları da önemli ipucu verdi. Anket sonuçlarına göre manşet PMI ocakta 50,5 oldu. Aralıktaki 52,1 olan seviyenin altında ve son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ULAŞTIRMADA BAYRAM

Covid-19, son çıkan 'Omicron' varyantı ile devam ediyor. Ancak bu hastalığa yakalananlar daha hafif geçiriyor, kısa sürede atlatıyor. Son virüsün "hastaneye yatış" ve "ölüm" vakaları üzerinde de sınırlı etki göstermesi, bütün dünyada "salgın bitiyor" beklentisi kuvvetlendirdi. Bu beklenti birkaç aydır, "salgından en çok etkilenen" ulaştırma ve turizm sektörlerine dair olumlu görünümü destekledi. Türkiye'nin 2021 turizm geliri yüzde 103 artarak, 24,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yıla dair beklentiler de 30 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu, uçak ve otel trafiğinin geçen yıla göre en az yüzde 20-25 artacağına işaret ediyor. Bir süredir zaten pozitif performans gösteren sektör hisseleri, bu yıl da takipte olacak.

GIDA BEREKETLİ

Ramazan ayı ve bahar yaklaşırken gıda ve perakende sektöründe "normalden daha fazla" bir talep artışı yaşanır. Bu artış, perakende ve gıda hisselerine olumlu yansır. Enflasyonist ortamda sepet tutarlarının da yüksek seyretmesi cirolara pozitif etki eder. Bu kapsamda Gıda Endeksi zirvelerine yakın yerlerde seyrederken; Perakende Endeksi, aralık ayında gördüğü seviyelere göre biraz daha iskontolu görünüyor.

Sonuç olarak; enflasyonist ortamda "paranın değerini nasıl koruruz" diye sorarken, borsa da önemli alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Endeks, aralık ayındaki 2.407 zirvesinin yaklaşık yüzde 15 altında seyrediyor. Artan kârlar ile birlikte dolar ve değerlemeler bazında yaşanan ucuzluk, pozitif beklentiler... FED baskısı ve Ukrayna gibi jeopolitik risklere rağmen 2.000 puanın üzerinde kalıcı olursak, isabetli sektörlerde orta-uzun vadeli pozisyonlar kazanç vadedebilir.

BİST 100 endeksi, Ekim 2021'de başlayan bir yükseliş trendi içinde... Aynı zamanda 2407 zirvesinden başlayan "ara düşüş trendi" de şimdilik yukarı yönlü kırıldı. Dün 2020 seviyesinin üzerine doğru hareketlenen endekste, 2100 seviyesi ilk önemli direnç ve hedef olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 5 günlük ortalamanın geçtiği 1990 seviyesi ilk destek olarak takip edilecek. 2000 puanın üzerinde yükseliş hevesi devam edecek gibi görünüyor.

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